Sempre più Paesi stanno fortunatamente entrando nella fase due della crisi pandemica, il che vuol dire che si sta piano piano ritornando alla normalità. Tra i provvedimenti reintrodotti figura spesso, proprio come in Svizzera, la riapertura dei negozi. Ecco che, in alcuni casi, come in questo in Francia, la voglia di tornare a fare compere è stata tale da spingere le persone, distanziate un paio di metri l’una dall’altra, ad aspettare in file lunghe anche centinaia di metri pur di entrare. I video e le immagini dei pazienti amanti dello shopping hanno velocemente fatto il giro del web. E come biasimarli. D’altronde, ognuno ha il suo. Anche da noi, una marea di ticinesi ha preso d’assalto i McDrive lo stesso giorno della loro riapertura, il 27 aprile, creando code che non si vedevano da un bel po’.