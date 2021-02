Aveva smarrito il suo portafoglio 53 anni fa mentre era in servizio su una base militare nell’Antartico. Paul Grisham, ex meteorologo della Marina americana oggi 91.enne, non ricordava nemmeno più di averlo perso tutti quegli anni addietro, quando degli sconosciuti lo hanno contattato per spedirgli il portafoglio e gli effetti personali che conteneva, rinvenuto durante lo smantellamento nel 2014 della base originariamente installata a scopo scientifico.