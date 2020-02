L’idea è semplice: appendere un ritratto gigante di Vladimir Putin nell’ascensore di un palazzo, riprendere il tutto con una telecamera nascosta, e vedere come reagiscono gli ignari condomini.

La gag è stata escogitata dallo YouTuber russo Bashir Dokhov e sta letteralmente impazzando in Russia (sul canale originale, Blog Babuli, ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni). Le reazioni, infatti, sono tutte comiche e hanno come comune denominatore lo shock dei condomini. Si va dagli improperi - «ma ca..o, sono tutti impazziti» - alle battute a sfondo politico - «avrà delle telecamere negli occhi, così ci tiene sotto controllo». C’è poi chi reagisce con ironia, facendosi immortalare in ginocchio davanti al presidente e chi, dalla sorpresa, letteralmente ammutolisce e poi cerca di capire se si può rimuovere il quadro.