In Egitto è stata annunciata la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese. La scoperta viene presentata quale la seconda più importante dopo quella della tomba di Tutankhamon.

«Zahi Hawass annuncia la scoperta della ‘Città d’oro perduta’ a Luxor», sottolinea il dicastero senza poi però fornire elementi che giustifichino il riferimento aureo. Il nome dell’insediamento sarebbe «Il Sorgere di Aten» (The Rise of Aten, nella traduzione inglese del post) e risale al regno di Amenhotep III pur avendo continuato ad essere abitato ai tempi di Tutankhamon e del suo successore, Ay.

Gli scavi erano iniziati solo nel settembre scorso e la città, non raggiunta per tre millenni seppellita sotto la sabbia, viene descritta «in buone condizioni di conservazione, con muri quasi completi e stanze piene di strumenti di vita quotidiana»: nella parte sud sono stati rinvenuti i resti di una panetteria completa di forni e ceramiche (dalle loro dimensioni si è desunto che il locale alimentava «un grandissimo numero di operai e dipendenti»). Ma sono state trovate anche parti di attività industriali come la tessitura, la produzione di vetro e quella di amuleti ed elementi decorativi per templi e tombe.