Un bel pezzone di formaggio appoggiato sul tavolo. Lì a fianco, una bottiglia di vino bianco. E poi il classico pentolino, meglio detto «caquelon». Ci sono i bocconcini di pane... insomma gli ingredienti ci son tutti, zero dubbi: c’è aria di fondue, il classico piatto nazionale, simbolo della Svizzera anche se le sue origini sono controverse. Ma non siamo in un ristorante. No. Questo è un laboratorio. Per la precisione, è la sede della giovane azienda «Workshop 4.0» a Sierre. Infatti, le materie prime sapientemente disposte sulla superficie di lavoro sono sovrastate da un poderoso braccio meccanico. Tanto grosso che la forma del pregiato prodotto caseario sembra soltanto una miniatura. Eh sì, ecco lo strumento che potrebbe mandare in pensione gli esperti di «moitié-moitié». Perché «Bouebot» può preparare una perfetta fonduta per i fatti suoi, arrivando persino a servire il bocconcino di pane intinto con la giusta tecnica nella «piscina» formaggiosa (guarda il video allegato all’articolo). La meravigliosa quanto curiosa macchina sarà presentata per la prima volta al Salone Internazionale dell’Agricoltura di Parigi questo sabato (26 febbraio).

Loading the player... Guarda il video — Il robot prepara la fondue

Vedere all’opera il cuoco meccanico è un’esperienza decisamente affascinante: solleva con delicatezza il pezzo di formaggio dal banco di lavoro per poi eliminare con precisione millimetrica la crosta in eccesso. Prende la bottiglia e versa il vino nel caquelon, riscalda, mescola, condisce... alla fine, immerge i pezzetti di pane precedentemente infilzati in spiedini. Quasi tutte le parti del robot sono state realizzate su misura dal gruppo svizzero di scienziati.

«Abbiamo realizzato qualcosa che non è mai stato fatto su questa scala. È stata una grande sfida, per la verità», ha dichiarato il responsabile del progetto, Ludovic Aymon. Ci sono voluti quasi nove mesi per creare i pezzi e per scrivere il codice informatico del programma che governa i vari meccanismi e movimenti del robot. Bouebot—il cui nome è un gioco di parole che tra «robot» e «bouebo», che significa «ragazzo dello chalet» in patois friburghese—non è destinato ad essere venduto o prodotto su larga scala. Si possono già sentire i sospiri di sollievo delle persone cui parte dell’esistenza potrebbe essere minacciata dall’esistenza di questo nuovo quanto inaspettato marchingegno.

«L’idea alla base del progetto era di mostrare che la Svizzera può essere vicina alla sua tradizione, ma anche alla tecnologia», ha detto Nicolas Fontaine, co-fondatore e direttore generale di Workshop 4.0 ai microfoni dell’agenzia Reuters. Il gruppo di giovani ha rivelato anche un altro «segreto». Una «pecca» del sistema, un «baco». Una grande «défaillance» digitale che con titubanza ammettono: il robot non è completamente autonomo. Ecco, voilà! Il segreto di Pulcinella è rivelato e allora ecco i nostri esperti sollevare la mano e voltare le spalle a quella che poteva essere davvero una gran bella innovazione. Sembra già di sentirli: «Bene! Lo spirito conviviale è salvo!». Tutto questo perché l’intervento di un «operatore della macchina che prepara la fonduta» è indispensabile. Questo qualcuno ha il gravosissimo compito di intervenire per fermare il processo di miscelazione, altrimenti la macchina continuerà, sbadatamente e stupidamente, a mescolare la fonduta fino a quando non è troppo cotta o immangiabile.

Fontaine ha sottolineato che, nonostante tutte le limitazioni tecniche, il gruppo ha comunque ricevuto «un bel po’ di critiche» sul robot che toglie l’atmosfera conviviale che si respira mentre si consuma il piatto dalle (incerte) origini rossocrociate. Ma il nostro «genietto» non è d’accordo con questa tesi. E ci mancherebbe! «Da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, abbiamo dovuto confrontarci con moltissime persone. Tutti sono molto curiosi, fanno moltissime domande e trascorriamo un bel po’ di tempo a parlare», ha detto con un sorriso carico di soddisfazione mentre con lo sguardo segue ipnotizzato i movimenti della sua creatura metallica. «Vogliamo democratizzare la robotica e aprire il dibattito sull’uso di queste macchine, perché penso che dobbiamo farlo ora piuttosto che aspettare 10 anni, quando saremo sommersi dai robot», ha aggiunto. Il robot (che pesa la bellezza di 450 chili) sarà trasportato fino a Parigi in autobus. Dopo la fiera dell’agricoltura, il nostro «Bouebot» parteciperà al Festival svizzero della fonduta, che si terrà a novembre a Friburgo.

