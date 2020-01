Visto l’enorme successo riscosso nella prevendita d’inizio dicembre 2019, da quest’oggi, 23 gennaio, la Zecca federale Swissmint mette in vendita altre 37 mila monete «Roger Federer» in diverse qualità. Con la creazione della moneta d’oro più piccola del mondo, Swissmint è riuscita a compiere una prodezza tecnica: la moneta d’oro coniata a macchina dal diritto e rovescio differenti pesa soltanto 0,063 grammi e ha un diametro di 2,96 millimetri. Inoltre, per la serie «Animali della foresta svizzeri» Swissmint emette la moneta bimetallica «Lepre». Per la prima volta nella sua storia, Swissmint dedica una moneta commemorativa a un personaggio contemporaneo: Roger Federer. Questo perché è probabilmente l’atleta svizzero di sport individuali di maggior successo, il miglior tennista al mondo e il perfetto ambasciatore della Svizzera. Sempre per la prima volta, il 2 dicembre 2019 Swissmint ha lanciato la prevendita di una moneta commemorativa. Visto l’enorme successo riscosso nella prevendita di 33 mila pezzi, in data odierna sono messe in vendita altre 37 mila monete d’argento dedicate a Roger Federer: 22 mila pezzi nella qualità «non messa in circolazione», 10 mila pezzi nella qualità «fondo specchio» e 5 mila pezzi in folder, ovvero con illustrazioni e informazioni aggiuntive. Come di consueto le monete sono acquistabili online sul sito www.swissmintshop.ch. Considerato il grande interesse per le monete d’argento «Roger Federer», Swissmint emetterà altre 40 mila monete d’argento nella qualità «non messa in circolazione», che saranno poste in vendita da maggio 2020 insieme a 10 mila monete d’oro, sempre dedicate a Federer ma con un soggetto diverso.