Federer, viene ricordato in un comunicato odierno di Swissmint, è uno dei pochi giocatori ad essersi aggiudicato almeno una volta i quattro tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Ha anche conseguito il record di 310 settimane, di cui 237 consecutive, in cima alla classifica ATP, oltre ad essere il più anziano ad aver raggiunto questo traguardo.