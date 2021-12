Romaneschi, vivo e vegeto, telegrafa da Ginevra

Misteriosa rapitrice di bambiniParigi, 6 – In una sola settimana due neonati sono stati rubati a Parigi in circostanze che fanno attribuire il ratto alla stessa persona e destano viva apprensione. L’altro giorno una giovane usciva da un istituto di maternità col suo piccolo in braccio quando nel cortile fu rincorsa da un’infermiera che la invitò a presentarsi all’economato per regolarizzare i suoi certificati; l’infermiera si offerse a tenerle, intanto, il bambino per evitare la doppia fatica delle scale. L’economo non s’era mai sognato di fare chiamare la giovane e naturalmente, quando la disgraziata discese, non trovò più nè l’infermiera nè il neonato. I connotati della rapitrice corrispondono con strana esattezza con quelli della misteriosa dama che ha rubato ieri un altro bambino. Presentatasi...