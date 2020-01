Ai Golden Globes Russell Crowe ha vinto il premio come miglior attore in una serie tv per «The Loudest Voice». L’attore australiano ha dato il volto a Roger Ailes, il magnate della Fox, per raccontare la stagione del movimento femminista #MeToo. Crow però era assente alla cerimonia di premiazione perché è tornato in Australia per stare vicino alla famiglia durante l’emergenza incendi.