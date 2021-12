È stata una cerimonia storica, quella nella notte dell’Immacolata Concezione a Barcellona. Perché, per la prima volta, la Sagrada Familia ha acceso una stella. E che stella. Quella sul pinnacolo della Torre della Vergine Maria, a 138 metri di altezza. Mentre a terra, decisamente più in basso, centinaia di persone hanno immortalato con stupore l’ultima aggiunta al capolavoro dell’architetto Antoni Gaudi (guarda il video allegato a quest’articolo).

La torre dedicata alla Vergine Maria è la nona torre della monumentale basilica che, dopo quasi 140 anni di lavori (il cantiere è partito nel 1882) è ancora incompiuta. Tutto dovrebbe concludersi nel 2026 (quindi dopo 144 anni), mentre l’attesa per questa parte architettonica è durata 44 anni e la nona torre, con questa stella che la ‘incorona’, è ora completa (guarda anche gli articoli suggeriti).

La decorazione sulla sommità della Torre della Vergine Maria conta dodici punte, è realizzata in acciaio e vetro e pesa la bellezza di cinque tonnellate e mezzo. Papa Francesco ha pronunciato un messaggio in collegamento video prima dell’accensione: «Pace e bene. Con questo cordiale saluto francescano mi unisco a tutti voi da Roma in questo momento in cui si accende la stella della Torre della Vergine Maria nella Basilica della Sagrada Familia». Anche il cardinale Joan Josep Omella i Omella ha benedetto la stella e la torre prima che le luci fossero accese, gradualmente: prima è toccato alle 800 finestre, seguite dalla stella. «È un momento speciale perché la torre dopo tanto tempo è finalmente terminata», ha dichiarato all’agenzia Reuters la turista olandese Leonie Wunker. Anche la turista cinese Shouley Shi è d’accordo: «Penso che sia un momento storico. Le persone dovrebbe goderselo perché è un capolavoro... e dopo tanti anni è finalmente completato». Michaela Rizo, turista dall’Argentina: «Ho saputo di questo evento dal notiziario di oggi. La mia famiglia è piuttosto cattolica,... Ci abbiamo messo un po’ per arrivare fin qui. Sì, fa molto freddo, ma ne è valsa la pena», ha esclamato.