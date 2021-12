Scandalo al foro parigino

Giovanni MaselliIl giorno 12 corrente spegnevasi improvvisamente in Figino, frazione di Barbengo, Maselli Giovanni, fu Bartolomeo, nella robusta età di 58 anni. Nato da famiglia benestante, potè nutrirsi di buoni studi; ancor giovinetto si recò ad Algeri, dietro invito del fratello Pietro, impresario in quella città, e subito il nostro buono e laborioso Jean diede prova della sua capacità. Diresse importanti lavori, con soddisfazione generale. Rimase in Algeria circa 5 lustri: fece ritorno al paese natio per assistere i vecchi genitori ai quali fu figlio affettuoso e riconoscente. Fu lavoratore indefesso sempre: occupò molte cariche pubbliche, che disimpegnò con zelo e scrupolosità ammirabile. Da molti anni era Vice-Sindaco e godeva la stima dei colleghi e della popolazione; la memoria del...