Piove. Ma non è acqua. Sono milioni, milioni di dollari. E su cosa piovono? Su una manciata di paia di scarpe, saranno duecento. Sembrano banalissime scarpe da ginnastica. E in effetti lo sono. O no? Per carità, materiali ottimi e cuciture come si deve, ma restano pur sempre «sneakers», come le chiamano i veri intenditori. Attenzione però. Perché la pioggia di milioni non può inondare scarpe «banali». Eh no, queste sono la punta di diamante dei collezionisti. Si tratta delle mitiche «Air Force 1». Frutto di una collaborazione tra Nike e Louis Vuitton. Aha! Adesso qualcosa inizia ad avere senso. Anche perché i dettagli succosi non finiscono qui. La mente che ha firmato questi feticci è quella di Virgil Abloh. Apprezzato da molti e scomparso prematuramente nel novembre del 2021, fino a quel momento direttore artistico della casa di moda di lusso francese. Primo statunitense di origine africana (nato a Rockford nel 1980 da una famiglia ghanese) a ricoprire quel ruolo, nominato dalla rivista Time nella lista delle cento personalità più influenti al mondo nel 2018. «L’unione di questi tre mondi ha scatenato l’attenzione globale sulla nostra iniziativa», spiega Brahm Wachter, responsabile della casa d’aste per il settore ‘streetwear e collezionismo moderno’. Che aggiunge: «Le offerte hanno superato i sei milioni di dollari. Ma noi avevamo stimato un totale d’asta da uno a tre milioni di dollari!», esclama con un filo di voce tra il soddisfatto e l’incredulo (guarda il video allegato a quest’articolo).