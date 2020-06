La voglia di abbracciarsi è troppa e faticate a mantenere il distanziamento sociale imposto dalle autorità? Niente paura, l’artigiano Grigore Lup ha trovato la soluzione a tutti i vostri problemi. Potete, ad esempio, sperimentare un allontanamento forzato dal prossimo con delle scarpe taglia 70 per assicurarsi di restare ad almeno un metro e mezzo di distanza. L’idea originale arriva direttamente dalla Romania, più precisamente dalla città transilvana di Cluj-Napoca, dove il calzolaio Lup ha deciso di metterle in vendita con questa nuova destinazione d’uso legata alla pandemia di coronavirus.

Un’idea strampalata quanto geniale che ha già riscosso ben 5 mila ordini dalla Romania, dagli Stati Uniti e dal Canada. «Possono essere usate per mantenere il distanziamento sociale, oppure punire chi non lo rispetta», ha scherzato Grigore Lup intervistato dall’agenzia Reuters. In caso di seconda ondata, per l’autunno, è già pronto anche uno stivale taglia 75.