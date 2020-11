Nonostante la pandemia la città di New York avrà il suo albero di Natale. E’ stato scelto infatti l’albero che illuminerà il Rockfeller Canter durante tutto il periodo natalizio. Si tratta di un abete norvegese proveniente da Oneonta, nello stato di New York. E’ altro 23 metri e pesa undici tonnellate.

L’albero arriverà nella Grande Mela il 14 novembre trasportato su una gru lunga circa 35 metri. Quest’anno il Rockfeller Center non sarà preso d’assalto dalla folla per la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero. Ci sarà invece un evento virtuale e resta ancora da stabilire come sarà regolato l’afflusso di visitatori durante le festività natalizie. L’accensione dell’albero è una tradizione a New York dal 1931. L’abete viene di solito donato.