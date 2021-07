La descrizione di questa scoperta è firmata da Thomas Kiebacher, di Zurigo, e dai suoi colleghi, in un articolo pubblicato sulla rivista Bryophyte Diversity & Evolution. Questo muschio alpestre di colore marrone cresce soprattutto sulle rocce calcaree. Oltre al Martinsloch, questa pianta è stata rintracciata in due soli altri luoghi, in Svizzera e in Austria.