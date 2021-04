Le app di messaggistica hanno avuto un forte incremento, così come quelle di gaming. Insomma, si scrive e si gioca di più. Lo rivela la società di ricerche App Annie, sulla base di dati raccolti in 16 Paesi nel primo trimestre del 2021 e raffrontati con quelli del 2019 e 2020.

Se la media mondiale di tempo speso ogni giorno attaccati ai dispositivi mobili è di 4,2 ore, ci sono paesi che raggiungono addirittura le 5 ore come il Brasile, la Corea del Sud e l’Indonesia. In India, rispetto al primo trimestre del 2019, l’aumento del tempo trascorso è stato di circa l’80%; in Russia e Turchia, rispettivamente il 50% e il 45%.

Nello specifico, Germania, Francia e Regno Unito sono stati i Paesi europei in cui Signal si è piazzato in testa alla classifica delle cosiddette «Breakout Apps», cioè quelle che hanno visto boom di download, sia su iOS sia su Android. Tra i giochi spicca High Hells, un titolo molto gettonato su TikTok, che ha raggiunto la vetta delle «Breakout Games» di Usa e Regno Unito.

In classifica anche ‘DOP 2: Delete One Part’ e ‘Phone Case DIY’. Ed è un vero e proprio caso ‘Crash Bandicoot: On the Run!’ lanciata il 25 marzo, che in soli quattro giorni ha raggiunto 21 milioni di download.