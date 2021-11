Le autorità della Moldavia, uno dei Paesi europei con il minor numero di persone completamente vaccinate contro la COVID-19, hanno pubblicato un video per convincere i non vaccinati a farsi immunizzare, puntando sull’umorismo nero.

«Settemila moldavi sono morti di COVID, ci sono nuove varianti» in circolazione, «molto più contagiose e aggressive, ma non dovete preoccuparvi», si vede nel video, parte di una campagna di sensibilizzazione pubblica per aumentare il numero di vaccinati e convincere i tanti «no-vax», ha raccontato il portale Universul.