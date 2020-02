Severin Schwan, presidente della direzione di Roche e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Credit Suisse, è diventato svizzero: a raccontarlo è lui stesso in un’intervista pubblicata dalla Basler Zeitung.

«Il punto più importante per me è che posso andare a votare», spiega il manager. «Sono una persona politicamente impegnata e ritengo molto positivo che ora abbia questa possibilità».

Il 52.enne si è naturalizzato nel comune di Riehen (BS). Per l’intera famiglia - ha tre figli - ha pagato 3000 franchi. Schwan mantiene peraltro anche il passaporto tedesco e quello austriaco: è infatti cresciuto in Tirolo e ha un genitore tedesco.

Il numero uno di Roche si è già espresso sul fronte politico in passato e lo farà anche in futuro. «Dare dei consigli alla popolazione è una cosa delicata», ammette. «Ma penso che sia importante, in un’ottica aziendale, mostrare le conseguenze di alcune decisioni alle urne».