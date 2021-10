«Guardate come hanno lasciato la mia borsa», ha commentato in una delle sue ‘stories’ per i fan la star colombiana, «mi hanno rovinato tutto, si sono portati via la mia borsa verso il bosco con il mio telefono dentro». Shakira assicura però di non essersi fatta intimorire dai due animali: «Alla fine mi hanno lasciato la borsa, perché io li ho affrontati», ha detto.