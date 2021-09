Dato che l’uomo non è più uscito dal cubicolo della toilette, il capitano dell’aereo ha deciso per sicurezza di atterrare a Graz. Interpellato dagli agenti di confine, il 51.enne si è mostrato cooperativo, ha lasciato finalmente il gabinetto e indicato senza problemi il suo bagaglio, all’interno del quale non vi era nulla di sospetto o pericoloso. Nessuna anomalia è stata riscontrata nel bagno del velivolo.

Interrogato dagli agenti l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione per il suo comportamento. Ha in seguito proseguito il viaggio in treno, mentre il volo è ripartito alla volta di Zurigo dopo una sosta su suolo austriaco di circa 45 minuti.