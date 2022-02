Si ha da Varsavia che si riceve da Mosca...

Lenin malato e dimissionario?Parigi, 17 – Si ha da Varsavia: Si riceve da Mosca che Lenin, caduto infermo, rassegnerebbe fra breve le sue dimissioni e si farebbe sostituire nella presidenza del governo dei Soviety da Ziurupa.

L’espulsione degli operati italiani dalla SvizzeraRoma, 17 ag (Stefani) – Il deputato Pestalozzi ha interpellato il governo per conoscere le cause che obbligano la Svizzera ad espellere dal territorio della Confederazione gli operai italiani. Il deputato domanda se il ministro degli affari esteri non giudica opportuno di intervenire per prevenire un aumento della disoccupazione in Italia (l’interpellanza è dovuta a false voci, come è già stato del resto comunicato).

Nuovi crediti per l’armata ingleseLondra, 17 ag (Havas) – Il cancelliere dello Scacchiere ha dichiarato ad...