Il coronavirus ha avuto e sta avendo un forte impatto anche sulla vita amorosa dei ticinesi. Diversi i casi di coppie che sono state costrette a non vedersi per un lungo periodo a causa del lockdown (molti hanno trovato originali stratagemmi: ve ne avevamo parlato qui), molte quelle che hanno dovuto posticipare a data da definire il loro giorno più bello a causa del divieto di assembramento. A fine marzo, lo ricordiamo, i Servizi circondariali dello stato civile avevano recapitato ai futuri sposi interessati una lettera nella quale spiegavano che i matrimoni erano rinviati a data da definire. Dai primi di maggio, è il caso di Lugano ma vale un po’ per tutti, si è tornati a celebrare il rito civile. Ma niente, almeno per ora, è come prima. «Abbiamo delle regole ferree e un numero massimo di persone a seconda della sala dove si svolge la cerimonia», ci spiega il sindaco di Lugano Marco Borradori. «A Lugano nelle ultime settimane abbiamo dovuto rinviare moltissimi matrimoni - continua - ora piano piano si ricomincia a celebrarli ma molti preferiscono aspettare che la situazione torni alla normalità».