Per diverse ore lo avevano dato per disperso, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme, non avendo più ricevuto sue notizie. Per cercarlo si erano mobilitati in tanti nel distretto di Inegol, nella provincia nordoccidentale turca di Bursa. Solo che tra questi, paradossalmente, c’era anche lui. Che, ubriaco, non si era accorto di partecipare alle ricerche di se stesso.