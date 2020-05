L’Istituto di Sanità olandese (Rivm) suggerisce ai single di trovare «un compagno di letto», o anche solo per le coccole, per superare il periodo in cui sarà necessario mantenere le distanze sociali.

«Discutete insieme come fare. Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali, se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno vede. Più gente si vede, maggiore è il rischio di contagio», spiega l’Rvim.