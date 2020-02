Ogni anno Rai rilascia l’anticipazione del vincitore a un gruppo ristretto di giornalisti poco dopo la chiusura del televoto. La notizia viene data sotto embargo, ossia non può essere diffusa prima di un determinato orario. Questa limitazione però è stata violata da Sky, che ha spiegato in una nota ufficiale l’accaduto: «La direzione di Sky TG24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora con il vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata. Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata. Ci scusiamo con tutti».