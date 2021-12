Il prodotto locale è più sostenibile: nel 2019 uno studio della società di consulenza ESU-Services ha stimato che l’impronta di CO2 degli alberi importati sia da due a cinque volte superiore a quella dei loro «fratelli» svizzeri. Questo perché la maggior parte degli alberi smerciati nella Confederazione è prodotta localmente: il trasporto su brevi distanze limita le emissioni di gas a effetto serra. La situazione è diversa per gli alberi importati, che sono coltivati in grandi piantagioni e sono spesso trasportati per oltre 1000 chilometri, per essere a volte anche conservati in celle frigorifere.