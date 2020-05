Oggi secondo tentativo per il lancio in orbita della capsula di Space X di Crew Dragon, che segna lo storico ritorno degli Usa nella corsa allo spazio. Dopo la delusione di mercoledì a causa del maltempo, l’appuntamento, a Cape Canaveral, in Florida, è fissato per oggi alle 15.22 (le 21.22 in Svizzera). I minuti prima del lancio e la partenza della navicella potranno essere seguiti in diretta su cdt.ch questa sera, se il lancio effettivamente si farà. «Non è stata presa ancora una decisione finale», ha avvertito l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. Tutto dipenderà, ancora una volta, dal meteo.