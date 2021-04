Un’invasione di meduse nelle acque di Trieste ha regalato ai cittadini uno spettacolo mozzafiato. I testimoni ieri hanno immortalato la scena tra il molo Audace e la Stazione marittima di fronte a Piazza Unità d’Italia. Secondo gli esperti, le meduse, per lo più della specie Rhizostoma pulmo (o polmone di mare), sono state trascinate in quel punto dal vento e le correnti marine. Il naturalista e zoologo triestino Nicola Bressi, citato da Trieste Prima, ha spiegato che «probabilmente sono vicine alla superficie perché in primavera è dove l’acqua si scalda di più, c’è più luce e quindi più plancton». Le foto dell’assembramento (consentito) sono subito finite sui social network.