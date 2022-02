Piccole, colorate, con tanti dettagli minuscoli: alcune con i loghi di realtà mediatiche di primo piano, altre create ‘su misura’ da negozi e grandi magazzini, altre ancora provengono direttamente dalle compagini nazionali. Sono le spillette, le «pins», che ritornano. Una tradizione per le Olimpiadi, sin da quelle di Atene del 1896. Atleti, giornalisti, volontari e addetti se le scambiano, da sempre, come gesto beneaugurante e portafortuna. E le Olimpiadi di Pechino non potevano farne a meno. I giochi invernali iniziano venerdì (4 febbraio—a Pechino e nella vicina Hubei), ma già c’è il fermento. Sale la «febbre», insomma, per lo scambio di questi preziosi ricordini. Una tendenza più forte che mai, forse perché dopo alle Olimpiadi estive di Tokyo si è assistito a una ‘pausa forzata’ dovuta alle restrizioni anti coronavirus. «Questa ce l’ho doppia, la scambi con quest’altra?». Inizia la negoziazione, in tutte le lingue e pure a gesti. Lo spirito è perfettamente riassunto nelle parole di James Griffin, che lavora per USA Today: «Forse potresti non conoscere il nome della persona con la quale hai scambiato le spillette, ma hai condiviso un istante insieme a lei. Anche solo pochi secondi. E trovo che ci sia qualcosa di speciale, in questo» (guarda il video allegato a quest’articolo).