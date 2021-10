La popolarità della serie Netflix «Squid Game» sembra inarrestabile. Il successo è globale, con milioni di appassionati in tutto il mondo. Il prodotto sudcoreano, ad oggi, è stato visto da 142 milioni di profili dal suo debutto il 17 settembre e, secondo una nota della piattaforma, oltre a essere quello di maggior successo mai ospitato nel suo catalogo, ha contribuito anche ad aggiungere 4,38 milioni di nuovi abbonati. In rete impazzano foto e filmati che riprendono alcuni elementi iconici dello sceneggiato, spesso e volentieri «riadattati»: dai biscotti «dalgona» piani e sottili, particolarmente friabili, all’abbigliamento, come le tute da ginnastica verdi con ricamato il numero «456», disponibili anche per gli amici a quattro zampe. L’ultima iniziativa è la realizzazione di una statua alta quattro metri che raffigura Younghee, una bambola vestita di arancione e giallo che appare anche nella finzione (guarda il video allegato a quest’articolo), collocata nel Parco Olimpico di Seoul, in Corea del Sud.

L’enorme figura è stata piazzata lunedì e sarà visibile fino al 21 novembre, secondo quanto riporta una nota dell’agenzia di pubbliche relazioni ingaggiata dalla piattaforma con sede a Los Gatos, in California. Per gli appassionati il richiamo è stato irresistibile e in effetti sono accorsi non solo a rimirare l’opera, ma anche a replicare alcuni giochi per sentirsi «immersi nell’atmosfera di Squid Game». Su tutti, il celeberrimo «Un, due, tre, stella!» che negli episodi è forse la prova di abilità in cui il pubblico occidentale riesce a riconoscersi di più. Tra l’altro proprio questa inquietante figura, nel mondo rappresentato sullo schermo, è incaricata della valutazione e dell’eliminazione dei partecipanti che non riescono stare immobili, come vuole la regola del gioco per bambini nel mondo reale.

Ma non è tutto: perché molte altre persone hanno colto l’occasione per scattare foto, spesso e volentieri indossando proprio quelle famose tute verdi. «Volevo davvero sapere come ci si sente ad essere nel gioco. È come se fossimo lì dentro, con la musica e i suoni originali che accompagnano la presenza di questa bambola», ha detto all’agenzia Reuters Sung Hye-jin, una residente di Seul.

Nello spazio verde «conquistato» dal gigantesco personaggio c’è anche Jenna Lee, residente a Seoul dalle Filippine: «Ho voluto scattare molte foto, i miei figli sono entusiasti di vedere questa bambola. E anche se non hanno visto la serie, a loro piace questa figura e finalmente possono vederla anche dal vivo».