L’incubo della vignetta autostradale si ripresenta. Ma non si tratta solo di ricordarsi di cambiarla entro la fine del mese di gennaio, perché obbligatoria su tutta la rete di autostrade e semiautostrade svizzere. Ad impensierire centinaia di automobilisti è pure il metodo corretto per togliere quella vecchia dal cristallo dell’auto. «Ogni anno mi ferisco cercando di togliere la vignetta», ci racconta una giovane a cui abbiamo chiesto quale sia la sua tecnica («uso le unghie ma l’adesivo si spezza in continuazione e si conficca sotto la pelle, fa malissimo!», dice, n.d.r.). Non pochi, poi, ammettono che pur di risparmiarsi questa «tortura», ricorrono a garagisti e benzinai: «Hanno il ‘’raschietto’’ apposta», spiega qualcun altro.

«Tanti clienti - conferma Damiano Crivelli della carrozzeria Gorla - ci portano l’auto apposta per cambiarla. Oppure telefonano per chiedere come fare. Si parla, in media, di uno o due clienti al giorno» afferma. «E lo facciamo!», aggiunge. «Togliamo la vignetta (comprese quelle vecchie, perché se presenti si può rischiare una multa, a dipendenza di dove sono posizionate) e puliamo la colla», afferma.

Vista questa difficoltà particolarmente diffusa, abbiamo deciso di darvi qualche suggerimento e trucchetto per staccare la vecchia vignetta con facilità. «Il segreto - confessa Crivelli - sta nell’utilizzo di una spatola, che abbia un lato bello liscio (da intendere come non danneggiato, e non troppo spesso. Non forzatamente a punta o tagliente), oppure una semplice lametta. Si parte da un angolo, e si scorre sotto tutta la superficie», dice. «La colla è sicuramente la parte più ostica per chi non ha sotto mano prodotti efficaci. Per questo motivo si tende a lasciare le vecchie vignette. Il rimedio più efficace, presente in quasi tutte le case, è l’acetone per le unghie o altro solvente equivalente».

Anche internet ci viene in aiuto a questo punto: tra i trucchetti suggeriti su vari siti e blog, più o meno seri, ce n’è uno riguardante la temperatura. Scaldandone la superficie, la vignetta si scollerà con più facilità. Come fare? O appoggiandoci sopra una mano per qualche minuto (ma la posizione non è certo di quelle comode ed ergonomiche), oppure con un asciugacapelli (in questo caso però bisogna fare attenzione che il vetro non sia ghiacciato, per evitare che si incrini). In entrambi i modi, grattando un angolino, l’adesivo si staccherà rapidamente.

Ma, un’ultima domanda a Damiano Crivelli è d’obbligo: visto che ogni anno il dubbio su come staccare la vecchia vignetta torna in auge, non sarebbe meglio cambiare i materiali con cui è realizzata e rendere un po’ più agevole il distacco dal parabrezza? «Se il cambio fosse facilitato - risponde il nostro interlocutore - si incentiverebbe il riposizionamento della vignetta, (per esempio fra un veicolo e l’altro) cosa che è importante sapere: è illegale».

