La pandemia ci costringerà a un Natale diverso dal solito, ma per fortuna alcune tradizioni, sebbene recenti, resistono. Come quella del presepe sommerso, posizionato pochi metri sotto la superficie del lago Ceresio e illuminato per essere visibile anche di notte grazie al lavoro e all’impegno degli Amici del Presepe Sommerso, che hanno sfidato le avversità di questo particolare momento storico per regalare un po’ di magia natalizia ai passanti. Nel video di un lettore, il lavoro dei sub proprio durante una delle fasi dell’allestimento.