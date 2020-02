È stata una vittoria storica quella di questa notte dei Kansas City Chiefs che hanno conquistato il prestigioso Super Bowl per la prima volta dal 1970. Nell’intento di congratularsi con il team, il presidente statunitense Donald Trump ha quindi voluto congratularsi con la squadra commettendo però un errore clamoroso (soprattutto in considerazione della carica ricoperta). Trump ha infatti scritto: «Congratulazioni ai Kansas City Chiefs per il grande gioco e il fantastico ritorno nonostante la pressione. Rappresentate nel migliore dei modi il grande Stato del Kansas e tutti gli Stati Uniti. In nostro Paese è FIERO DI VOI!».