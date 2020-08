Il tanistrofeo - il rettile dal lunghissimo collo trovato come fossile sul monte San Giorgio, che tanto ha fatto discutere i paleontologi - era un animale acquatico: è la conclusione cui giunge un gruppo di ricercatori internazionali guidati dall’Università di Zurigo (UZH) sulla base di avanzate tecnologie informatiche.

Da 150 anni gli studiosi si interrogano sulla funzione del collo dell’animale, di dimensioni smisurate, pari a tre volte il busto, ricorda l’ateneo zurighese in un comunicato odierno. Un collo di 3 metri - su una lunghezza totale di 6 - che può ricordare in particolare quello di una giraffa.

Attraverso una speciale tomogragia e una ricostruzione 3D è stato ora possibile constatare sul cranio della bestia, vissuta 242 milioni di anni or sono, chiari segnali di vita nell’acqua. Le narici si trovano sul lato superiore del muso, simili a quelle dei coccodrilli moderni. I denti sono lunghi e ricurvi, perfettamente adattati per catturare prede scivolose come pesci e calamari.