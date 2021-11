«È un sogno che si avvera», sono le parole di Leonid Stanislavskyi, il tennista più anziano del mondo. Alla notevole età di 97 anni, infatti, ha sfidato il numero quattro al mondo, Rafa Nadal, 20 volte campione del Grande Slam. L’ucraino, in visita all’accademia sportiva in Spagna, in maniera molto disinvolta ha apostrofato il «collega» 35.enne: «Ehi, ci facciamo una partita?» e la risposta non poteva che essere «Ma certo!». Ecco allora la sfida a colpi di racchette più inaspettata: il professionista contro il neoincoronato Guinness dei primati, con tanto di certificato consegnato nella sua città natale a Kharkiv, nell’Ucraina orientale (guarda il video allegato a quest’articolo).