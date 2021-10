L’iniziativa è di Rajwinder Singh Sidhu—29 anni—e di suo fratello Gurwinder (31). Oggi sono delle vere e proprie celebrità in rete, oltre che nella città in cui risiedono, Mandi Dabwali, nel nord dell’India. Si vantano di essere in grado di raffigurare qualsiasi cosa sul cuoio capelluto delle persone. Dopo un accurato lavaggio, radono una parte della testa del cliente e iniziano a «disegnare» usando forbici e un rasoio elettrico, tagliando i capelli in diverse lunghezze e usando una sorta di matita speciale per tracciare i dettagli più fini. Il risultato finito ricorda un tatuaggio, ma a differenza di quest’ultimo, svanisce per conto proprio nel giro di qualche giorno, man mano che si lavano i capelli. Un motivo complesso può richiedere fino a quattro ore per essere disegnato, ma quelli più semplici sono finiti in un’ora e costano tra i 20 e i 30 dollari. I due giovani hanno iniziato la loro attività sette anni fa, quando hanno deciso di non unirsi alla professione del padre, camionista.

Hanno deciso di intraprendere—infatti—una professione decisamente più creativa, per mettere a frutto il loro amore per il disegno. Dopo aver trascorso l’intera giornata nel negozio a tagliare i capelli, i fratelli offrivano i loro servizi gratuitamente agli amici del vicinato, per avere la possibilità di affinare le loro abilità di «artisti per capelli».

Oggi, invece, i clienti accorrono numerosi proprio per sfruttare questa specialità, di solito per poter sfoggiare il risultato finale in occasioni sociali speciali.

Constatando la crescita della fama del piccolo ‘studio’, Rajwinder dice all’agenzia Reuters (video in allegato) che entrambi sperano di poter ‘esportare’ la loro arte in tutto il mondo: «Stiamo lavorando per introdurre nuovi soggetti e nuove idee. Abbiamo in programma di portare il nostro lavoro a un livello internazionale. Negli Stati Uniti e in Messico si tengono delle competizioni proprio dedicate a questo tipo di settore. Cercheremo di parteciparvi e di rappresentare l’India per rendere orgoglioso il nostro Paese».

Ma prima di arrivare fin lì e affrontare il mondo, stanno pensando di trasferirsi in una città più grande come la capitale, Nuova Delhi, l’hub turistico di Goa o la capitale indiana del divertimento, Mumbai, per una maggiore visibilià.

Intanto, i clienti sono soddisfatti. «Questo è un disegno di Michael Jackson—racconta un ragazzino giovanissimo, dopo essersi affidato alle sapienti mani del clan Singh Sidhu—. Sono un grande fan del cantante e ballerino statunitense. Da tempo volevo farmi realizzare un suo ritratto sui capelli. Ora il mio desiderio si è finalmente realizzato e sono estremamente felice». «Mi son fatto rasare una riproduzione del Taj Mahal—dice un altro—. Il monumento è molto bello e con questo disegno (sui capelli), mi distinguerò nella folla».

«Abbiamo realizzato disegni di giocatori di cricket—conferma l’artista Gurwinder, mostrando le istantanee appese sulle pareti del loro esercizio commerciale ed elencando gli ultimi lavori—, come Virat Kohli, Sachin (Tendulkar), and (Mahendra Singh) Dhoni, l’uomo d’affari e imprenditore digitale nelle reti sociali, Dan Bilzerian, l’attore hollywoodiano Dwayne Johnson “the Rock”, il calciatore Cristiano Ronaldo, più celebrità bollywoodiane come Ajay Devgan e Hrithik Roshan, oltre al monumento Taj Mahal».