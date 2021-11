Presto arriva il Natale e con esso la tradizionale corsa ai presenti. In un momento difficile un po’ per tutti, è anche l’occasione per impegnarsi per fare del bene a chi ci circonda, unendo l’utile al dilettevole.

In pratica si tratta di confezionare box regalo riempite con prodotti di bellezza naturali per donna e per uomo. Dalla loro vendita una buona fetta del ricavato (tra il 25 e il 32% circa) viene devoluto in beneficenza. In particolare all’associazione Avventuno, che ha come obiettivo il sostegno alle persone con la sindrome di Down, e l’associazione Alessia, che ha lo scopo di aiutare i bambini che necessitano di particolari cure pediatriche e le loro famiglie.