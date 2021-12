Ticinesi di Berna in festa

Pro Ticino Sezione di BernaLa Pro Ticino, Sezione di Berna, seguendo la simpatica abitudine ha organizzato sabato scorso la serata di beneficenza per l’Albero di Natale, in favore dei Bambini Ticinesi in Berna. La bella manifestazione, intima e vivace, ha riunito, se non tutti, almeno la maggior parte dei membri della famiglia ticinese alla capitale. Il programma, la vivacità delle conversazioni, la schietta e famigliare allegria, l’intera organizzazione insomma, hanno dato alla festa il vero carattere ticinese e ci hanno ricordato in tutto le lontane, ma sempre presenti, serate passate nel nostro Ticino.

Due valenti artisti dilettanti italiani fecero echeggiare nella spaziosa sala del Varieté, dove aveva luogo la festa, le nostalgiche note del mandolino e della chitarra.

Il Circolo Filodrammatico...