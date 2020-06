In Ticino si consuma quotidianamente molto più alcol rispetto al resto della Svizzera. È quanto indica l’Osservatorio svizzero della salute, secondo cui il 21,5% dei ticinesi beve almeno una volta al giorno. La media svizzera si attesta al 10,9%.

I dati, relativi al 2017 ma pubblicati solo di recente, vengono rappresentati in una mappa interattiva del Sistema di monitoraggio svizzero delle Dipendenze e delle Malattie non trasmissibili (MonAM) dell’Osservatorio svizzero della salute. Tale mappa - raggiungibile all’indirizzo https://www.obsan.admin.ch/it/MonAM - è stata creata su incarico e in collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).