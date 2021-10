Tsezar è una tigre. Un maschio, un bell’esemplare. Oggi si trova a Nijeberkoop, nei Paesi Bassi, dove c’è la sua nuova casa. Il grande felino può tirare un sospiro di sollievo, perché ne ha passate di tutti i colori. Abusi, maltrattamenti, sfruttamento a scopo di lucro dato che l’animale è passato di mano tra svariati proprietari. È una tigre maltrattata, insomma. Salvata grazie all’intervento di un club di volontari in Ucraina, ora ha finalmente raggiunto l’Olanda dopo un viaggio di tre giorni attraverso l’Europa (guarda il video in allegato a quest’articolo).

L’animale, che ha 11 anni di età, è stato trattato con una dose di tranquillanti per il suo trasporto, martedì, prima in un rifugio per animali in Ucraina e poi, in un secondo tempo, portata al «santuario» di Nijeberkoop.

Il responsabile, Juno van Zon, ha detto all’agenzia Reuters che il trasporto è stato «faticoso» ma è andato bene. Ha aggiunto che i custodi cercheranno ora di stabilire un legame con la tigre salvata.

La responsabile della missione, Barbara van Genne, ha detto che il santuario olandese di Felida fornirà a Tsezar giocattoli e un ampio ambiente tutto da da esplorare, anche se la tigre avrà bisogno di tempo per adattarsi e abituarsi al suo nuovo custode.

«Gli daremo il tempo di cui ha bisogno per sentirsi davvero a casa e per iniziare a comportarsi di nuovo come una tigre... e a sentirsi di nuovo una tigre!», ha esclamato Van Genne.

Tsezar è stato salvato all’inizio del 2020 dopo aver subito parecchi maltrattamenti oltre che sfruttato per l’intrattenimento e la sua commercializzazione.

È stato poi temporaneamente tenuto in un «santuario» della fauna selvatica a Kiev, dove ha iniziato il suo recupero prima di trovare una nuova casa.

Four Paws stima che 1.600 tigri vivano in cattività solo in Europa, rispetto alle circa 3.900 rimaste in natura, ha detto il numero uno dell’organizzazione, Josef Pfabigan, in un comunicato stampa.

Il «santuario» di Felida offre una nuova casa a grandi felini traumatizzati fisicamente e mentalmente. E attualmente offre rifugio a otto leoni e due tigri, secondo quanto indicato dalla fondazione stessa.

