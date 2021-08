Medaglia d’oro di tuffi e asso dei ferri a maglia. Il britannico Tom Daley ha stupito tutti a Tokyo, non solo per la sua performance sportiva, ma anche perché ha assistito alla finale del trampolino femminile dai tre metri, sferruzzando sugli spalti. La maglia e l’uncinetto sono infatti una passione del campione inglese, che durante il lockdown ha aperto un canale Instagram dedicato alle sue creazioni: «Made with love by Tom Daley».