Trump e Ivanka fanno pubblicità ai fagioli ed è polemica

(Aggiornato alle 19.10) - Qualcuno l’ha già ribattezzata «la guerra dei fagioli». Un conflitto che trascina nella campagna elettorale americana anche la cultura del cibo. Tutto è cominciato nei giorni scorsi quando Robert Unanue, amministratore delegato di Goya, icona alimentare della comunità ispanica, ha elogiato pubblicamente Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca a favore dei latinos. «Siamo davvero benedetti ad avere un leader come il presidente Trump», ha azzardato.

I social hanno reagito subito lanciando una campagna di boicottaggio dei suoi prodotti ricordando la retorica incendiaria del tycoon contro gli ispanici, con i messicani accusati di essere «stupratori e trafficanti di droga».

Tra i promotori anche la giovane star dem Alexandria Ocasio-Cortez, in parte di origini portoricane e popolarissima tra i latinos. In ballo ci sono i loro voti alle prossime elezioni, contesi fra Trump e il suo rivale Joe Biden.

Unanue si è rifiutato di scusarsi, accusando sulla Fox la campagna #BoycottGoya di attentare alla sua «libertà di espressione». A questo punto sono scesi in campo prima Ivanka e poi il padre. La figlia-consigliera ha postato sul suo account personale di Twitter una foto in cui sorridendo tiene in mano un barattolo di fagioli neri con lo slogan (della stessa azienda) in inglese e in spagnolo ‘Se è Goya, deve essere buono’.

I gruppi di controllo del governo e i commentatori social l’hanno subito accusata di aver violato le regole etiche che vietano ai dipendenti federali di fare pubblicità commerciale. La Casa Bianca l’ha difesa ma l’imbarazzo resta, dopo quello per aver promosso una campagna che invitava milioni di americani rimasti disoccupati a causa della pandemia a «trovare qualcosa di nuovo».

Il tycoon ha voluto raddoppiare la difesa. «La macchina del fango della sinistra radicale si è ritorta contro, la gente sta comprando Goya come pazza!», ha twittato, postando una foto in cui appare seduto alla sua scrivania nello studio Ovale con allineate confezioni di vari prodotti Goya e i pollici alzati in segno di approvazione.

Padre e figlia sono finiti anche nel mirino del famoso programma comico Saturday Night Live. «Siamo nel pieno di una violenta pandemia e lui sta facendo le prove per Supermarket Sweep», noto programma quiz cronometrato in un supermercato, ha ironizzato il conduttore Jimmy Fallon. «Purtroppo, dopo che Ivanka ha twittato in spagnolo, Trump l’ha espulsa immediatamente», ha infierito.

