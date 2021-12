Repubblica Ceca. Praga. Le acque del fiume Moldava scorrono placide alla notevole temperatura di tre gradi... magari anche quattro, va. È comunque il valore più basso mai registrato nell’arco da diversi anni. Acqua ghiacciata. La temperatura ideale di una Coca-Cola ad agosto, insomma. Una fettina di limone, qualche cubetto di ghiaccio e tanto sole. Magari su una sedia sdraio. Ma no. È il 26 dicembre e come ogni anno da almeno 75 a questa parte, decine e decine di nuotatori sfidano questa autentica forza della natura. Da togliere il fiato, per chi non segue l’allenamento giusto. E, a proposito di fiato, anche l’aria non scherza: sei gradi sotto zero (!). Alla fine, i coraggiosi partecipanti, ben preparati, erano 360. Provenienti da otto Paesi diversi come, ad esempio, Polonia, Stati Uniti e Inghilterra (guarda il video allegato a quest’articolo).

Tutto il sacrificio in onore del pioniere del nuoto invernale, Alfred Nikodem. Era un orafo, ma è divenuto famoso per aver fondato la particolare disciplina. Nel 1923 sfidò per la prima volta le fredde acque di Praga con i suoi pochi compagni. Cinque anni dopo, oltre cinquanta persone nuotarono con lui. Da allora, la tradizione si mantiene viva ogni anno. Anche se, a dirla tutta, l’edizione 2021 è quella del 75°. Settantacinque anni di bracciate, nel memoriale dedicato appunto al buon Alfred. Bracciate a rischio di congelamento. Ma anche questa volta è filato liscio.

Tre le categorie nelle quali è possibile competere: 100, 300 e 750 metri. Prestazione stratosferica della nuotatrice di lunga distanza Lenka Sterbova. Ha finito in 9 minuti e 11 secondi, vincendo la gara dei 750 metri: «Quest’anno è stato davvero gelido e il freddo si sente pure fuori dall’acqua! Mi sto affrettando a raggiungere l’interno, dove mi scongelerò vicino al riscaldamento», ha esclamato di fronte al pubblico e alla telecamera dell’agenzia Reuters.

Kamila Sindelarova, nuotatrice alle prime armi in questo gelido campo, ha ammesso di essere «solo una principiante, sì! Per questo che ho scelto solo la distanza più breve, quella dei 100 metri. L’anno prossimo, però, proverò sicuramente quella dei 300 metri». Poco più indietro, un collega più esperto, diciamo... di lunga data, Richard Hahn: «È davvero un’eccezione avere l’acqua sotto i 4 gradi (Celsius), non ricordo di aver mai visto una temperatura così bassa. E in effetti, appena si mette piede nell’acqua, si sente già un piacevole refrigerio», dice con una nota ironica, accompagnata da un sorriso.

Tomas Prokop, organizzatore dell’evento, conferma: «Questo clima particolarmente gelido durante la notte ci ha aiutato—. La temperatura dell’acqua attorno ai tre, quattro gradi Celsius e l’aria a 6 gradi sotto zero, sono davvero le condizioni ideali per i nuotatori invernali».

