«Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna», recita un famoso detto popolare. Ma se rigirassimo la frase? «Dietro una grande donna c’è sempre un grande uomo», già. Forse è proprio questo il caso che vede come protagonista Lauren Sanchez, la donna che ha rapito il cuore del patron di Amazon, Jeff Bezos, tra i paperoni più osservati del pianeta. Le foto che li ritraggono in coppia non hanno bisogno di «se, di ma e di bla bla bla». I due, ormai, non si nascondono più. E dalla loro villa da 150 milioni di dollari a Bel Air, quartiere chic di Los Angeles, si godono la loro love story di mezza età, facendo spallucce alle malelingue, impegnandosi in opere filantropiche e godendosi i risultati strabilianti dello shopping compulsivo da lockdown, che ha portato le azioni di Amazon alle stelle...