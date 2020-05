È tricolore il cielo sopra Codogno, tre mesi dopo il focolaio di coronavirus che ha colpito la cittadina lodigiana. Al via oggi da Rivolto (Udine), sede della Pattuglia acrobatica nazionale, il tour delle Frecce Tricolori toccherà 21 città in 5 giorni per concludersi il 2 giugno sopra i Fori Imperiali, orfani quest'anno della tradizionale parata militare nel giorno della Festa della Repubblica.

E dalla Lega arriva la richiesta al presidente Mattarella ed al ministro Guerini di aggiungere un'altra data al tour delle Frecce. «Questa iniziativa lodevole e commemorativa - hanno affermato i parlamentari Daniele Belotti e Simona Pergreffi - non può dimenticare le migliaia di vittime delle zone più martoriate dalla Covid-19 come Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi, territori che hanno pagato più di altri in termini di vite umane. Un piccolo sforzo per concedere a chi ha perso tantissime persone care, familiari e amici, un momento simbolico in cui onorare la memoria di chi non c'è più».