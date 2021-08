Sta per cominciare il grande spettacolo celeste di Saturno, che stanotte farà la sua migliore apparizione del 2021 con un «inchino» che permetterà di mettere in mostra i suoi celebri anelli.

Lo show sarà visibile tutta la notte e proseguirà anche nei prossimi giorni, come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. «Considerando la lentezza di Saturno, la visibilità resterà buona per diverse settimane», rileva l’esperto. «Il mese di agosto sarà perfetto per ammirarlo anche a occhio nudo: in questo periodo il pianeta spicca nel cielo perché è relativamente isolato contro il debole fondale di stelle del Capricorno, anche se più a est troviamo un Giove decisamente più brillante».