Twitter, ma che succede? Riformuliamo: cos’è #VioliNation, l’hashtag che sta facendo impazzire svariate migliaia di utenti in Italia (ma non solo)? Una risposta vera e propria, al momento, non c’è. C’è, però, uno Space creato appunto su Twitter da un utente, @moussolinho, capace di convogliare, martedì sera, un sacco di gente. E mercoledì, per il bis, il contatore ha superato i 5 mila. Roba da matti. Anche perché, nello Space, The Animal Violista (l’host) trasmette senza soluzione di continuità gli interventi e le cover musicali a sfondo calcistico di Marco Violi, youtuber e titolare del sito Romagiallorossa.it. Lo stesso Violi non avrebbe gradito l’operazione e, secondo l’host, avrebbe tutta l’intenzione di adire le vie legali. La platea, però, gradisce. Eccome se gradisce. Di più, fra i 5 mila e passa utenti collegatisi mercoledì sera – oltre a varie stelle del Twitter italiano come Mazinho – ci sono giornalisti italiani e non, ma anche la tennista Sara Errani e la conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. Perfino l’ex attaccante del Manchester United Louis Saha ha fatto capolino, oltre al rapper Shade.