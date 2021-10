Uber ha aggiunto un servizio per gli amici a quattro zampe alla sua offerta per i clienti in Svizzera. La multinazionale americana, che offre servizi di trasporto automobilistico privato attivabili attraverso un’app, ha indicato oggi che i clienti che viaggiano con un animale domestico possono ora scegliere una corsa con «Uber Pets». Gli utenti, con una spesa extra di 5 franchi, potranno portare a bordo il loro amico a quattro zampe nelle città di Zurigo, Winterthur (ZH), Zugo, Lucerna, Basilea, Losanna e Ginevra. La tariffa esatta e il tempo di attesa previsto verranno visualizzati nell’app prima di ordinare la corsa, ha sottolineato il gruppo in una nota.