Uber svela i suoi piani per i taxi volanti. Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, l’app per auto con conducente presenta un modello del concept del suo aero elettrico volante realizzato da Hyunday.

Uber, riportano i media americani, si augura di poter operare corse volanti condivise a partire dal 2023. Uber e Hyunday hanno unito le forze per mettere a punto un PAV, un personal air vehicle, in grado di decollare e atterrare in verticale: il velivolo somiglia a un elicottero con le ali e può trasportare il pilota e tre passeggeri per corse fino a 100 chilometri a una velocità di 289,6 chilometri l’ora.