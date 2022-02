Alisa, che curiosamente ha chiesto di non divulgare il suo nome completo nonostante accetti di farsi fotografare e filmare, lavora in un ufficio a Kiev, capitale dell’Ucraina. Esperta di media, madre 38.enne, opera nel mondo della comunicazione per un’azienda di sicurezza informatica. Ma—ogni sabato mattina presto—si trasforma: indossa una tuta mimetica e imbraccia il suo fedele fucile d’assalto, per raggiungere il gruppo di «commilitoni». Da oltre un anno e mezzo, infatti, ha deciso di iscriversi a un’unità di difesa territoriale locale, composto da decine volontari, per lo più uomini tra i 30 e i 40 anni con un lavoro «normale» nella loro vita da «civili». «L’ho fatto per acquisire abilità di combattimento», racconta (guarda il video allegato a quest’articolo) mentre il piccolo Timur è nella stanza accanto a guardare i cartoni animati.

La donna, da sempre appassionata di tiro sportivo, dice che all’epoca la guerra non sembrava essere un’ipotesi imminente, al contrario di oggi. «Ma avevo capito di dover apprendere a prestare i primi soccorsi, a sparare e a familiarizzare con le tattiche militari. Anche per difendere mio figlio». Alisa, tuttavia, oggi è seriamente preoccupata di dover usare quelle abilità in una vera guerra contro la Russia. «Io, come tutto il popolo ucraino, non voglio che qui esploda un conflitto armato. Vogliamo vivere in pace e in armonia. Nessuno, nel nostro Paese, vuole combattere. Ma se ‘loro’, se il nostro ‘Grande Fratello’ (la Russia, ndr.) costringerà a difenderci... Di sicuro sarò pronta a prendere il mio fucile. E i miei amici faranno altrettanto», afferma con determinazione. «Faremo di tutto per non essere parte della Russia, perché noi non siamo la Russia».

Prendere parte all’unità di volontari è servito anche ad alimentare la sua autostima: «Ora sono in grado di valutare il livello delle mie capacità, costruite dedicando il mio tempo libero a questo gruppo nell’arco di questo lungo periodo. Trovo che sia un aspetto importante della mia vita. Mi sento sicura di me stessa e ora sono convinta di avere un’abilità tecnica sufficiente».

A gennaio, mentre le truppe russe si muovevano nelle vicinanze del confine, il Governo ha affermato di voler costituire una serie di battaglioni di riserva, raggruppati in un corpo che possa contare fino a 130.000 persone. Alisa afferma di aver visto decine di volti nuovi unirsi alle sessioni di allenamento, ogni sabato. Intanto, già con indosso la tuta mimetica, carica il materiale in auto e intasca con sicurezza una delle sue due pistole di piccolo calibro che tiene a casa. Come sempre, anche questa volta la «missione» si svolge in un campo di addestramento in una pineta con dune di sabbia, nelle vicinanze di una vecchia ferrovia e tra vari cantieri abbandonati.